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Во львовском музее "Шевченковский гай" сгорел деревянный дом

Автор: Сергей Новиков

Во Львове произошел пожар на территории Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого ("Шевченсковский гай"). В результате сгорел деревянный дом, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в ночь на 6 февраля произошел пожар на территории музея под открытым небом. В результате инцидента сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 600 квадратных метров.

"В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отметим, на территории "Шевченковского гая" находятся более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины, в том числе 6 церквей. Самый старый экспонат - хата 1749 года. На территории представлены также кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельницы.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в одной из многоэтажек в Кропивницком, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали.

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ЛьвовПожар