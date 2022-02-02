Пожар в Кропивницком: полиция открыла дело
В одном из микрорайонов города Кропивницкий произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.
По данным правоохранителей, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей в возрасте 8 и 12 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".
В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.
Напомним, сегодня в Кропивницком улице Попова произошел пожар в многоэтажном жилом доме.