Пожар в Кропивницком: полиция открыла дело

В одном из микрорайонов города Кропивницкий произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погиб один человек, еще двое детей пострадали. Правоохранители открыли уголовное производство.

По данным правоохранителей, в результате пожара погиб 37-летний мужчина. Еще двое детей в возрасте 8 и 12 лет получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

В целях расследования обстоятельств инцидента полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

В пресс-службе сообщили, что на месте происшествия дежурят полицейские, чтобы поддерживать правопорядок и сохранить имущество граждан.