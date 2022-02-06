RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львівському музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок

Автор: Сергей Новиков

У Львові сталася пожежа на території музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького ("Шевченськівський гай"). В результаті згорів дерев'яний будинок, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в ніч на 6 лютого сталася пожежа на території музею під відкритим небом. В результаті інциденту згорів одноповерховий дерев'яний будинок площею 600 квадратних метрів.

"О 03:27 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на території "Шевченківського гаю" знаходяться понад 120 пам'яток архітектури із західних областей України, в тому числі 6 церков. Найстаріший експонат - хата 1749 року. На території представлені також кузня, школа, лісопилка, сукновальня, водяний та вітряний млини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу в одній з багатоповерхівок у Кропивницькому, в результаті якого загинула одна особа, ще двоє дітей постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівПожежа