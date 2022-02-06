У Львівському музеї "Шевченківський гай" згорів дерев'яний будинок

У Львові сталася пожежа на території музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького ("Шевченськівський гай"). В результаті згорів дерев'яний будинок, постраждалих немає.

Повідомляється, що в ніч на 6 лютого сталася пожежа на території музею під відкритим небом. В результаті інциденту згорів одноповерховий дерев'яний будинок площею 600 квадратних метрів.

"О 03:27 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на території "Шевченківського гаю" знаходяться понад 120 пам'яток архітектури із західних областей України, в тому числі 6 церков. Найстаріший експонат - хата 1749 року. На території представлені також кузня, школа, лісопилка, сукновальня, водяний та вітряний млини.