Во Львовском горсовете COVID-19 подтвердили у 20 чиновников

Фото: Львовский горсовет (city-adm lviv ua)

Вирус подтвердили у одного депутата

Во Львовском городском совете заражение коронавирусом подтвердили у 20 чиновников и одного депутата. Среди инфицированных - заместители городского главы.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Петр Адамик в Facebook.

"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтверждено лишь у одного депутата", - сообщил он.

По его словам, коронавирус подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата горсовета, руководителей департаментов и управлений и у их заместителей.

"Ситуация очень тревожной и должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - добавил Адамик.

Напомним, 20 августа во Львовском горсовете выявили вспышку COVID-19, из-за чего перенесли заседание совета.