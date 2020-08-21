ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львовском горсовете COVID-19 подтвердили у 20 чиновников

Львов, Пятница 21 августа 2020 16:52
Во Львовском горсовете COVID-19 подтвердили у 20 чиновников
Фото: Львовский горсовет (city-adm lviv ua)
Автор: РБК-Украина

Вирус подтвердили у одного депутата

Во Львовском городском совете заражение коронавирусом подтвердили у 20 чиновников и одного депутата. Среди инфицированных - заместители городского главы.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Петр Адамик в Facebook.

"По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтверждено лишь у одного депутата", - сообщил он.

По его словам, коронавирус подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата горсовета, руководителей департаментов и управлений и у их заместителей.

"Ситуация очень тревожной и должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - добавил Адамик.

Напомним, 20 августа во Львовском горсовете выявили вспышку COVID-19, из-за чего перенесли заседание совета.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КоронавирусЛьвов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь