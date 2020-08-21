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У Львівській міськраді COVID-19 підтвердили у 20 чиновників

Львів, П'ятниця 21 серпня 2020 16:52
У Львівській міськраді COVID-19 підтвердили у 20 чиновників
Фото: Львівська міськрада (city-adm lviv ua)
Автор: РБК-Україна

Вірус підтвердили в одного депутата

У Львівській міській раді зараження коронавірусом підтвердили у 20 чиновників і одного депутата. Серед інфікованих - заступники міського голови.

Про це повідомив депутат Львівської міськради Петро Адамик у Facebook.

"Станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено більш ніж у 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в одного депутата", - повідомив він.

За його словами, коронавірус підтвердили у двох заступників міського голови, представників секретаріату міськради, керівників департаментів і управлінь та їх заступників.

"Ситуація дуже тривожною і повинні зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії", - додав Адамик.

Нагадаємо, 20 серпня у Львівській міськраді виявили спалах COVID-19, через що перенесли засідання ради.

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