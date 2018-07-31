Во львовском аэропорту сообщили о задержании рейса из Батуми

Также задерживается рейс Львов-Батуми

В Международном аэропорту "Львов" сообщили о задержании рейсов авиакомпании YanАir. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Задерживаются рейсы из Львова в Батуми (Грузия) и обратно:

Рейс №ANR222 задерживается в Батуми до 17:10 (плановый вылет 12:40).

Рейс №ANR221 задерживается на вылет со Львова до 21:00 (плановый вылет 16:30).

Сообщается, что пассажиры проинформированы о задержке рейсов, им будет предоставляться питание.

Напомним, ранее сообщалось, что в египетском курортном городе Хургада более 200 украинских туристов с утра 28 июля не могли вылететь во Львов. Самолет с отдыхающими должен был вылететь 28 июля в 7:20 утра по местному времени, но он сломался.

По словам туристов, им пообещали в 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

Также туристы рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора Join Up!, однако ответа так и не получили. В свою очередь, в пресс-службе Join Up! подтвердили проблемы с задержкой рейса.