Во львовском аэропорту сообщили о задержании рейса из Батуми

Новости Общество 31.07.2018 - 14:36
Иллюстративное фото (maxpixel.net)
Иллюстративное фото (maxpixel.net)

Также задерживается рейс Львов-Батуми

В Международном аэропорту "Львов" сообщили о задержании рейсов авиакомпании YanАir. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Задерживаются рейсы из Львова в Батуми (Грузия) и обратно:

  • Рейс №ANR222 задерживается в Батуми до 17:10 (плановый вылет 12:40).
  • Рейс №ANR221 задерживается на вылет со Львова до 21:00 (плановый вылет 16:30).

Сообщается, что пассажиры проинформированы о задержке рейсов, им будет предоставляться питание.

Во львовском аэропорту сообщили о задержании рейса из Батуми

Напомним, ранее сообщалось, что в египетском курортном городе Хургада более 200 украинских туристов с утра 28 июля не могли вылететь во Львов. Самолет с отдыхающими должен был вылететь 28 июля в 7:20 утра по местному времени, но он сломался.

По словам туристов, им пообещали в 11 часов отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

Также туристы рассказали, что они звонили на горячую линию туроператора Join Up!, однако ответа так и не получили. В свою очередь, в пресс-службе Join Up! подтвердили проблемы с задержкой рейса.

 

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Теги:  Львов,  аэропорт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС