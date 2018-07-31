У львівському аеропорту повідомили про затримання рейсу з Батумі

Також затримується рейс Львів-Батумі

У Міжнародному аеропорту "Львів" повідомили про затримку рейсів авіакомпанії YanАіг. Про це повідомила прес-служба аеропорту в Facebook.

Затримуються рейси зі Львова в Батумі (Грузія) і назад:

Рейс №ANR222 затримується в Батумі до 17:10 (плановий виліт 12:40);

Рейс №ANR221 затримується на виліт зі Львова до 21:00 (плановий виліт 16:30).

Повідомляється, що пасажири проінформовані про затримку рейсів, їм буде надаватися харчування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в єгипетському курортному місті Хургада понад 200 українських туристів з ранку 28 липня не могли вилетіти до Львова. Літак з відпочиваючими повинен був вилетіти 28 липня в 7:20 ранку за місцевим часом, але він зламався.

За словами туристів, їм пообіцяли в 11 годин відвезти в аеропорт. У зазначений час пасажири літака зібралися у вестибюлі готелю, але за ними ніхто не приїхав.

Також туристи розповіли, що вони телефонували на гарячу лінію туроператора Join Up!, проте відповіді так і не отримали. У свою чергу, в прес-службі Join Up! підтвердили проблеми з затримкою рейсу.