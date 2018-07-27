У львіському аеропорту повідомили про скасування рейсів з Мілану

В аеропорту повідомили про скасування рейсів з Мілана і в Мілан

Міжнародний аеропорт "Львів" попереджає про скасування рейсів авіакомпанії Ernest з Мілану. Про це інформує прес-служба аеропорту у своєму Facebook.

Вказано, що за даними, отриманими від авіаперевізника, рейс №EG223 Мілан Бергамо-Львів скасовано (плановий приліт 11:00).

"Пасажирів цього рейсу буде перенаправлено на рейс №EG423 Мілан Мальпенса-Львів (плановий приліт у Львів 20:40)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що пасажирам, які мали прибути цим рейсом до Львова, нададуть трансфер до готелю у місті Мальпенса та забезпечать гарячим харчуванням на час очікування рейсу.

Аеропорт вказує, що рейс №EG224 Львів-Мілан Бергамо також скасовано.

"Пасажирам будуть переброньовувати квитки на рейс №EG424 Львів- Мілан Мальпенса (плановий виліт о 21:25). З аеропорту Мальпенса буде надано трансфер до Бергамо", - сказано у повідомленні.

У прес-службі запевнили, що пасажирів забезпечать харчуванням та прохолоджувальними напоями у відповідності до часу очікування рейсу.

Крім того, як інформує аеропорт, рейс №EG278 Львів-Неаполь затримується до 00:35 (плановий виліт 11:45), а рейс №EG277 Неаполь-Львів затримується з вильотом з Неаполя до 21:45 (плановий приліт 16:50).

Нагадаємо, 26 липня у Міжнародному аеропорту "Львів" повідомляли про затримання рейсів компанії YanAir з Єгипту.

Як писало РБК-Україна, українська авіакомпанія SkyUp скасувала рейси з Єгипту до Львова і зі Львова до Єгипту.