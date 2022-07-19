Львовское предприятие задолжало россиянам 200 млн гривен. БЭП заблокировало платеж

Бюро экономической безопасности Украины предотвратило вывод более 200 млн гривен в Россию. Львовское предприятие задолжало россиянам за импорт сырья и оборудования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные пресс-службу БЭП.
Как отмечается в сообщении, на территории Львовской области установили предприятие, которое импортировало сырье и оборудование из РФ для изготовления продукции. У этого ООО выявлена задолженность перед предприятием из России.
"Также установлено, что российское предприятие выполняет заказы министерства обороны РФ и финансирует деятельность государства - агрессора через уплату налогов, сборов в государственный бюджет России в значительных размерах", - сообщили в пресс-службе.
Общая сумма задолженности составляет в эквиваленте более 200 млн грн. В случае погашения кредиторской задолженности украинским предприятием, денежные средства могли быть использованы для финансирования вооруженной агрессии России против Украины, пояснили в БЭП.
С целью предубеждения оплаты средств российскому предприятию, Бюро направило информацию в Кабинет министров Украины. Предлагается рассмотреть вопрос о принудительном изъятии этой кредиторской задолженности в соответствии с законом о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, заявили в пресс-службе.
Напомним, в Украине арестовали имущество российского ресторатора Александра Орлова. Бюро экономической безопасности установило недвижимое имущество, которое через офшорные компании и подконтрольных лиц принадлежит российскому бизнесмену. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины.
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