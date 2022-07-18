В Украине арестовали имущество российского миллионера: о ком идет речь

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежит российскому бизнесмену. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЭБ.

Правоохранители не разглашают имя фигуранта. По данным источников РБК-Украина, речь идет о российском рестораторе Александре Орлове. Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish. В ходе следствия установлено, что бизнесмен пытался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывезти из своей собственности указанные активы. Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания. Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн. Досудебное расследование уголовного производства, которое осуществляют сотрудники Бэб, при процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора продолжается.