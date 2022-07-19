Львівське підприємство заборгувало росіянам 200 млн гривень. БЕБ заблокувало платіж

Як зазначається в повідомленні, на території Львівської області встановили підприємство, яке імпортувало сировину та обладнання з РФ для виготовлення продукції. У цього ТОВ виявлено заборгованість перед підприємством із Росії.

"Також встановлено, що російське підприємство виконує замовлення міністерства оборони РФ та фінансує діяльність держави - агресора через сплату податків, зборів до державного бюджету Росії у значних розмірах", - повідомили в прес-службі.

Загальна сума заборгованості становить в еквіваленті понад 200 млн грн. У випадку погашення кредиторської заборгованості українським підприємством, грошові кошти могли бути використані для фінансування збройної агресії Росії проти України, пояснили у БЕБ.

З метою упередження оплати коштів російському підприємству, Бюро направило інформацію до Кабінету міністрів України. Пропонується розглянути питання щодо примусового вилучення цієї кредиторської заборгованості відповідно до закону щодо примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, заявили в прес-службі.