Львовский облсовет требует от МВД расследовать разгон блокады в Сосновке

Львовский облсовет требует провести служебное расследование действий правоохранителей во время блокады российского угля в Сосновке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 64 депутата Львовского облсовета проголосовали за обращение к министру внутренних дел и начальнику Нацполиции.

"Депутаты осудили действия сотрудников правоохранительных органов и обращаются к министру внутренних дел Украины А. Авакова и председателя Национальной полиции Украины С. Князева с требованием немедленно провести служебное расследование по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Также депутаты требуют установить виновных и привлечь их к ответственности, а также на время расследования отстранить от занимаемой должности начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области - начальника криминальной полиции Василия Виконского.

Напомним, в селе Селец (Львовская область) 21 сентября неизвестные заблокировали движение вагонов с углем на станции "Сосновка". В полиции заявили, что в случае отказа от добровольного разблокирования железной дороги правоохранители применят силу.

РБК-Украина писало, что во Львовской области задержаны 28 участников блокады железнодорожных путей.