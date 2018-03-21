Во Львовский области в результате ДТП с маршруткой пострадали 5 человек

Во Львовский области на автодороге Самбор-Ужгород в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с маршруткой пострадали 5 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"20 марта около 14:20, на автодороге Самбор-Ужгород возле пгт Борыня Турковского района, водитель автомобиля марки "ГАЗ 66", 1997 года рождения, житель с. Лопушанка, не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом марки "Мерседес" сообщением "Турка - Лихобора" (ПП Туравто) под управлением водителя, 1970 года рождения, жителя пгт. Борыня. В результате ДТП 5 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП пострадала жительница с. Лихобора 2004 года рождения (у нее диагностировали ЗЧМТ и ушиб носа); жительница с. Верхнее Высоцкое 1994 года рождения (ушиб нижней челюсти), жительница с. Верхнее Высоцкое 1982 года рождения (ушиб нижней челюсти); жительница с. Лихобора 1978 года рождения (после оказания помощи на месте ДТП от госпитализации отказалась); жительница с. Лихобора 1952 года рождения (после оказания помощи на месте ДТП от госпитализации отказалась).

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

ИНФОРМАЦИЯ о оперативную обстановку по вопросам чрезвычайных ситуаций и другие опасные происшествия на территории... Опубликовано Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 20 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще один человек пострадал.