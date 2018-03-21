Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Львовский области в результате ДТП с маршруткой пострадали 5 человек

НовостиПроисшествия    21.03.2018 - 10:30
Фото: ДТП (РБК-Украина)
Фото: ДТП (РБК-Украина)

Причины происшествия устанавливаются

Во Львовский области на автодороге Самбор-Ужгород в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с маршруткой пострадали 5 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"20 марта около 14:20, на автодороге Самбор-Ужгород возле пгт Борыня Турковского района, водитель автомобиля марки "ГАЗ 66", 1997 года рождения, житель с. Лопушанка, не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом марки "Мерседес" сообщением "Турка - Лихобора" (ПП Туравто) под управлением водителя, 1970 года рождения, жителя пгт. Борыня. В результате ДТП 5 человек получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП пострадала жительница с. Лихобора 2004 года рождения (у нее диагностировали ЗЧМТ и ушиб носа); жительница с. Верхнее Высоцкое 1994 года рождения (ушиб нижней челюсти), жительница с. Верхнее Высоцкое 1982 года рождения (ушиб нижней челюсти); жительница с. Лихобора 1978 года рождения (после оказания помощи на месте ДТП от госпитализации отказалась); жительница с. Лихобора 1952 года рождения (после оказания помощи на месте ДТП от госпитализации отказалась).

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

 

ИНФОРМАЦИЯ о оперативную обстановку по вопросам чрезвычайных ситуаций и другие опасные происшествия на территории...

Опубликовано Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА 20 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще один человек пострадал.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В Днепре произошла авария на теплотрассе В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие
Теги: ДТП, Львовская область, авария
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top