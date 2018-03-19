В Киевской области вследствие ДТП погибли 4 человека

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, еще один человек пострадал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, авария произошла вчера, 18 марта 2018 года, около 18:40 на автодороге Киев-Овруч. ДТП произошло вблизи с. Феневичи, где столкнулись автомобиль BMW и "ЗИЛ". В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легковушки.

"Водитель автомобиля BMW с госномерами литовской регистрации на закругленном участке автодороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "ЗИЛ". В результате ДТП 25-летний водитель легкового автои его пассажиры 26, 27-летнего возраста от полученных тяжелых травм, несовместимых с жизнью, скончались на месте аварии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате аварии пострадала пассажирка грузовика, 49-летняя женщина, ее госпитализировали.

В настоящее время по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

#Киевщина: в результате #ДТП погибло четверо мужчин, женщина получила травмы Вчера, 18 марта, в 18.40 на 48 км... Опубликовано Главное управление Национальной полиции в Киевской области 19 март 2018 г.

Напомним, 17 марта под Киевом произошло серьезное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.