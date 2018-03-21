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У Львовській області внаслідок ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб

НовиниНадзвичайні події    21.03.2018 - 10:30
Фото: ДТП (РБК-Україна)
Фото: ДТП (РБК-Україна)

Причини події встановлюються

У Львовській області на автодорозі Самбір-Ужгород внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з маршруткою постраждали 5 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"20 березня близько 14:20, на автодорозі Самбір-Ужгород біля смт Бориня Турківського району, водій автомобіля марки "ГАЗ 66", 1997 року народження, житель с. Лопушанка, не впорався з управлінням та здійснив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Мерседес" сполученням "Турка - Лихобора" (ПП Туравто) під керуванням водія, 1970 року народження, жителя смт. Бориня. Внаслідок ДТП 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП постраждала мешканка с. Лихобора 2004 року народження ( у неї діагностували ЗЧМТ та забій носа);  мешканка с. Верхнє Висоцьке 1994 року народження (забій нижньої щелепи), мешканка с. Верхнє Висоцьке 1982 року народження (забій нижньої щелепи); мешканка с. Лихобора 1978 року народження (після надання допомоги на місці ДТП від госпіталізації відмовилася); мешканка с. Лихобора 1952 року народження (після надання допомоги на місці ДТП від госпіталізації відмовилася).

Причини події наразі встановлюються.

 

ІНФОРМАЦІЯ про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території...

Опубліковано Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, ще одна людина постраждала.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: ДТП, Львовская область, авария
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