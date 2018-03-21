У Львовській області внаслідок ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб

У Львовській області на автодорозі Самбір-Ужгород внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з маршруткою постраждали 5 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"20 березня близько 14:20, на автодорозі Самбір-Ужгород біля смт Бориня Турківського району, водій автомобіля марки "ГАЗ 66", 1997 року народження, житель с. Лопушанка, не впорався з управлінням та здійснив зіткнення з маршрутним автобусом марки "Мерседес" сполученням "Турка - Лихобора" (ПП Туравто) під керуванням водія, 1970 року народження, жителя смт. Бориня. Внаслідок ДТП 5 осіб отримали травми різного ступеня важкості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, внаслідок ДТП постраждала мешканка с. Лихобора 2004 року народження ( у неї діагностували ЗЧМТ та забій носа); мешканка с. Верхнє Висоцьке 1994 року народження (забій нижньої щелепи), мешканка с. Верхнє Висоцьке 1982 року народження (забій нижньої щелепи); мешканка с. Лихобора 1978 року народження (після надання допомоги на місці ДТП від госпіталізації відмовилася); мешканка с. Лихобора 1952 року народження (після надання допомоги на місці ДТП від госпіталізації відмовилася).

Причини події наразі встановлюються.

ІНФОРМАЦІЯ про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території... Опубліковано Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, ще одна людина постраждала.