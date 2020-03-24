Львовский аэропорт назначили резервным на время запрета полетов

Кабинет министров определил Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" как резервный в случае невозможности принятия и отправления воздушных судов в "Международном аэропорту "Борисполь". Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 23 марта 2020 г. № 228.

Согласно постановлению, запрещается с 12 час. 00 мин. 24 марта 2020 г. до 3 апреля 2020 года принятие и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки лиц, которые осуществляют путешествие с туристической целью.

Также запрещено принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, которые осуществляются через государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь", или в случае невозможности принятия и отправления воздушных в "Борисполе" - через аэропорт "Львов".

"В случае необходимости удовлетворения государственных потребностей принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о временном приостановлении работы всех аэропортов страны, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины принял решение о запрете гражданам покидать территорию страны с туристической целью со вторника, 24 марта.