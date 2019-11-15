Львовские ТЭЦ Дубневичей передали в управление "Нафтогаза"

Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) передало ТЭЦ в городах Новояворовск и Новый Раздел Львовской области в управление ООО "Нефтегаз Тепло", которая входит в группу компаний "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Как отмечается в сообщении, договор управления с компанией, которая не обеспечила подготовку к отопительному сезону, прекращен.

"Сейчас при поддержке правительства, Львовской областной государственной администрации и НАК "Нафтогаз Украины" осуществляют мероприятия по восстановлению и обеспечения стабильного функционирования Новояворовской и Новораздольской теплоэлектроцентралей", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук во время поездкиво Львовскую область 13 ноября заявил, что Кабинет министров Украины планирует передать ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле в управление группы НАК "Нафтогаз". Гончарук, заявил, что эти два города оказались не готовыми к подаче тепла в трубах нет воды, гидравлические испытания летом не проводились, работники ТЭЦ не получают зарплату уже почти полгода.

Напомним, конечными бенефициарами компаний-управителей ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле были братья Ярослав и Богдан Дубневичи.