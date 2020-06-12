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Кличко назвал условия ужесточения карантина в Киеве: что могут закрыть

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 12:12
Кличко назвал условия ужесточения карантина в Киеве: что могут закрыть
Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)

Киевская власть рассказала, что могут закрыть

Если в Киеве будет показатель 24 больных на 100 тысяч населения, то город будет вынужден вернуть часть карантинных ограничений. Киевская власть рассказала, что могут закрыть.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

По словам Кличко, сейчас показатель по заболеваемости составляет 16 человек на 100 тысяч населения.

В Киеве могут возобновить ограничения относительно мест большого скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков, детских садов.

Кроме того, Кличко призвал правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантина, потому что многие люди не соблюдают даже элементарных правил.

Напомним, сегодня утром штаб по чрезвычайным ситуациям проводил заседание по усилению карантина в Киеве.

Отметим, что последняя статистика Минздрава по коронавирусу говорит, что эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшается.

Также в Министерстве здравоохранения оценили возможность второй волны пандемии в Украине.

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Автор: Анастасия Рокитна

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