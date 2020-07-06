Львовская область ослабляет карантин

Львовская область готова к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Последние данные свидетельствуют о том, что Львовская область не является регионом со значительным распространением коронавируса.

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Так, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить карантин в области уже с 7 июля. Однако, ограничения могут снова ужесточить, если ситуация ухудшится.

Уже завтра во Львовской области смогут возобновить работу гостиницы, заведения общественного питания, спортзалы и фитнес-центры. Также разрешат проводить религиозные мероприятия, но с ограниченным количеством участников.

Кроме того, в области проверят готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина.

"Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то садики всех форм собственности могут быть открытыми в рамках следующего этапа ослабления карантинных ограничений", - заявили в ОГА.

Напомним, ранее Львовская область была среди лидеров по количеству новых случаев коронавируса. При этом во Львове карантин ослабили еще в прошлом месяце.

Также РБК-Украина писало, что ослабление карантина в Киеве допускают в столичной Госпотребслужбе.