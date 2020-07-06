Львівська область послаблює карантин

Львівська область готова до послаблення карантину, введеного через пандемію коронавірусу. Останні дані свідчать, що Львівська область вже не є регіоном зі значним поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити карантин в області вже з 7 липня. Однак, обмеження можуть знову посилити, якщо ситуація погіршиться.

Вже завтра у Львівській області зможуть відновити роботу готелі, заклади громадського харчування, спортзали та фітнес-центри. Також дозволять проводити релігійні заходи, але з обмеженою кількістю учасників.

Крім того, в області перевірять готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину.

"Якщо захворюваність буде далі йти на спад, то садочки всіх форм власності можуть бути відкритими в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, раніше Львівська область була серед лідерів за кількістю нових випадків коронавірусу. При цьому у Львові карантин послабили ще минулого місяця.

Також РБК-Україна писало, що послаблення карантину в Києві допускають у столичній Держспоживслужбі.