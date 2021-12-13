Под Львовом перевернулся грузовик с глицерином: водителя госпитализировали с обморожением

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вследствие того, что водитель не справился с управлением.

"В 13:15 в г. Самбор по ул. Промышленная, водитель автомобиля "DAF", который перевозил глицерин (цистерна 24 т) не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, утечки глицерина в результате аварии не произошло.

В результате ДТП водитель с обморожением двух нижних конечностей госпитализирован в Самборскую центральную больницу.