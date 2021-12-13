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Під Львовом перекинулася вантажівка з гліцерином: водія госпіталізували з обмороженням

Автор: Марія Кучерявець

У м.Самбір (Львівська область) злетів у кювет вантажний автомобіль, який перевозив гліцерин. Внаслідок аварії водія госпіталізували з обмороженням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Самбірське районне управління ГУ ДСНС у Львівській області.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора внаслідок того, що водій не впорався з керуванням.

"О 13:15 в м. Самбір по вул. Промислова, водій автомобіля "DAF", який перевозив гліцерин (цистерна 24 т) не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та перекинувся", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, витоку гліцерину внаслідок аварії не сталося.

Внаслідок ДТП водія з обмороженням двох нижніх кінцівок госпіталізовано у Самбірську центральну лікарню.

Фото: під Львовом перекинулася вантажівка з гліцерином (facebook.com)

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ДТПЛьвівська область