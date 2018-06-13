Під Львовом вночі згорів ресторан

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Під Львовом в с. Сокільники вночі згорів ресторан на вул. Дубівка, 1а. Про це йдеться у повідомленні прес-служби управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Як зазначається, повідомленні про те, що в одноповерховій дерев’яній будівлі паб-ресторану виникла пожежа рятувальники отримали 13 червня о 01:00. Станом на 02:02 пожежу було ліквідовано, вогнем було знищено будівлю, постраждалих немає.

За вказаним фактом, як повідомляє прес-служба обласної поліції, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 12 червня 2018 року, у Вінницькій області горіло зерносховище.