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Под Львовом 14-летний парень на мотоцикле устроил смертельное ДТП

Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 8 ноября, во Львовской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил велосипедиста. Мужчина погиб от полученных травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Трагедия произошла около 22:00 в селе Рясное-Русское. Там 14-летний местный житель с 17-летним пассажиром ехали на мотоцикле Х-Road 200. Однако водитель не справился с управлением и сбил велосипедиста. 63-летний мужчина погиб на месте.

Фото: подросток на мотоцикле сбил велосипедиста (Zaxid.net)

Подростки также получили травмы, их доставили в больницу. Врачи диагностировали у 14-летнего водителя черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы, а у 17-летнего пассажира - сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и руки.

Следователи устанавливают обстоятельства по уголовному производству по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Одессе отец с 9-летним сыном на мотоцикле проехался на красный сигнал светофора и попали в жуткую аварию.

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