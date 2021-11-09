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Під Львовом 14-річний хлопець на мотоциклі влаштував смертельну ДТП

Автор: РБК-Україна

У понеділок увечері, 8 листопада, на Львівщині 14-річний підліток на мотоциклі збив велосипедиста. Чоловік загинув від отриманих травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

Трагедія сталася приблизно о 22:00 у селі Рясне-Руське. Там 14-річний місцевий житель із 17-річним пасажиром їхали на мотоциклі Х-Road 200. Проте водій не впорався з керуванням та збив велосипедиста. 63-річний чоловік загинув на місці.

Фото: підліток на мотоциклі збив велосипедиста (Zaxid.net)

Підлітки також отримали травми, їх доправили до лікарні. Медики діагностували у 14-річного водія черепно-мозкову травму, струс мозку, множинні забиття, а у 17-річного пасажира - струс головного мозку, множинні садна обличчя та руки.

Слідчі встановлюють обставини за кримінальним провадженням за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, в Одесі батько з 9-річним сином на мотоциклі проїхався на червоний сигнал світлофора і потрапили в жахливу аварію.

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