У Львові зросла кількість постраждалих після нічного обстрілу, серед них – дитина

Фото: у Львові зросла кількість постраждалих після нічного обстрілу (t.me/andriysadovyi)

Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, обстріляли Львів дронами-камікадзе, також на місто летіли ракети. Кількість постраждалих зросла до 6 осіб, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Кількість людей, які звернулися до медиків після нічної атаки по Львову, зросла до шести. Серед них – 11-річний хлопчик", - зазначив Козицький. За його словами, пʼятьом постраждалим, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Також одного чоловіка госпіталізували. "За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога у Львові пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти. На вулиці Стороженка, 11 для людей, чиї житла постраждали, працює виїзний ЦНАП", - додав керівник Львівської ОВА.