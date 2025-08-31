У Львові знову відбулася стрілянина: що відомо

У Львові ввечері, 31 серпня, на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. Зловмисника наразі затримано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Львівської області та пост депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.
Зокрема, депутат писав, що зі слів свідків, двоє чоловіків бігли за третім, коли той дістав пістолет і вистрілив.
"Потім підбіг до МакДональдзу і вистрілив ще раз. Його наздогнали і викликали правоохоронців. На місці наряд поліції та багато "швидких", - інформував Зінкевич.
Наразі інцидент вже офіційно прокоментували у поліції. Там зазначили, що повідомлення про стрільбу надійшло приблизно о 20:20.
"Подія сталась на вулиці Володимира Великого. Правоохоронці зʼясували, що між місцевим жителем та ще двома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого він здійснив в їх бік три постріли з пневматичного пістолета", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці уточнили, що зловмисника затримали перехожі, ще до прибуття поліції.
"Наразі за медичною допомогою ніхто не звертався. Проводиться перевірка. Вирішується питання правової кваліфікації події", - резюмували правоохоронці.
