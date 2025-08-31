Во Львове снова произошла стрельба: что известно

Во Львове вечером, 31 августа, на улице Владимира Великого произошла стрельба. Злоумышленник сейчас задержан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области и пост депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.
В частности, депутат писал, что со слов свидетелей, двое мужчин бежали за третьим, когда тот достал пистолет и выстрелил.
"Потом подбежал к МакДональдзу и выстрелил еще раз. Его догнали и вызвали правоохранителей. На месте наряд полиции и много "скорых", - информировал Зинкевич.
Сейчас инцидент уже официально прокомментировали в полиции. Там отметили, что сообщение о стрельбе поступило примерно в 20:20.
"Происшествие произошло на улице Владимира Великого. Правоохранители выяснили, что между местным жителем и еще двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого он произвел в их сторону три выстрела из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.
Также правоохранители уточнили, что злоумышленника задержали прохожие, еще до прибытия полиции.
"Сейчас за медицинской помощью никто не обращался. Проводится проверка. Решается вопрос правовой квалификации события", - резюмировали правоохранители.
Напомним, вчера днем, 30 августа, во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По данным правоохранителей, неизвестный открыл огонь и произвел около 8 выстрелов, от чего нардеп погиб на месте, еще до приезда скорой.
Предварительно, нападение было тщательно спланированным. Следствие рассматривает несколько версий, включая вероятный российский след. Личность нападавшего пока не установлена. Согласно камерам видеонаблюдения, он был в шлеме и замаскирован под курьера сервиса доставки Glovo.
Подробнее о резонансном убийстве - читайте в материале РБК-Украина.