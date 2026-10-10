У Львові змінять сигнали повітряної тривоги: як та коли
З 12 жовтня у Львові діятимуть два рівні повітряної тривоги - жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий - за ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.
Сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки.
Жовтий рівень - загроза ударних безпілотників
Про жовтий рівень попереджатимуть чоловічим голосом, якщо буде зафіксовано загрозу застосування російськими військами ударних БпЛА.
У повідомленні звучатиме заклик: "Увага, громадяни! Повітряна тривога - жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".
Оголошення лунатиме тричі протягом 30 секунд.
Червоний рівень - ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза
Про червоний рівень небезпеки також сповіщатимуть чоловічим голосом.
Текст повідомлення буде таким: "Увага, громадяни! Повітряна тривога - червоний рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".
Це оголошення повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.
Як повідомлятимуть про відбій тривоги
Новий формат матиме й сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.
Мешканці Львова повинні реагувати на сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.
Знайти найближче укриття у Львівській громаді можна на офіційній онлайн-карті. Перелік також доступний через міський чатбот CityHelper у Viber, Telegram та в застосунку "Дія".
До речі, раніше стало відомо, чи повинні вчителі йти до школи під час тривоги.
Також нещодавно РБК-Україна розповідало, що під час "жовтого" рівня загрози освітній процес у школах переривається, а учні та працівники мають перейти до укриття.