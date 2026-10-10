ua en ru
Сб, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Львові змінять сигнали повітряної тривоги: як та коли

18:07 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Львові змінять сигнали повітряної тривоги: як та коли Фото: У Львові запроваджують два рівні повітряної тривоги (city-adm.lviv.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

З 12 жовтня у Львові діятимуть два рівні повітряної тривоги - жовтий і червоний. Перший оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а другий - за ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.

Сигнал повітряної тривоги супроводжуватиметься звуком сирени та голосовим сповіщенням із зазначенням рівня небезпеки.

Жовтий рівень - загроза ударних безпілотників

Про жовтий рівень попереджатимуть чоловічим голосом, якщо буде зафіксовано загрозу застосування російськими військами ударних БпЛА.

У повідомленні звучатиме заклик: "Увага, громадяни! Повітряна тривога - жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".

Оголошення лунатиме тричі протягом 30 секунд.

Червоний рівень - ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза

Про червоний рівень небезпеки також сповіщатимуть чоловічим голосом.

Текст повідомлення буде таким: "Увага, громадяни! Повітряна тривога - червоний рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця".

Це оголошення повторюватимуть двічі протягом однієї хвилини.

Як повідомлятимуть про відбій тривоги

Новий формат матиме й сигнал про відбій повітряної тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і повторюватиметься двічі.

Мешканці Львова повинні реагувати на сигнал повітряної тривоги незалежно від рівня загрози та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.

Знайти найближче укриття у Львівській громаді можна на офіційній онлайн-карті. Перелік також доступний через міський чатбот CityHelper у Viber, Telegram та в застосунку "Дія".

До речі, раніше стало відомо, чи повинні вчителі йти до школи під час тривоги.

Також нещодавно РБК-Україна розповідало, що під час "жовтого" рівня загрози освітній процес у школах переривається, а учні та працівники мають перейти до укриття.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України Львів Повітряна тривога
Новини
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для F-16
Аналітика
Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні