У Львові змінили години продажу алкоголю

Влада Львова збільшила час продажу алкоголю будь-якої міцності. Тепер придбати напої можна буде з 12:00 до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження міського голови Львова Андрія Садового.

У розпорядженні вказано, що до Львівської міськради наприкінці листопада 2023 року звернулась Європейська бізнес-асоціація та низка великих торговельних мереж. Вони просили створити умови для попередження правопорушень під час воєнного стану та для забезпечення стабільного ведення бізнесу.

За розпорядження міського голови із 22 грудня 2023 року й до завершення дії воєнного стану на території Львівської ОТГ заборонений продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв у магазинах, супермаркетах та ресторанах у період із 22:00 до 12:00.

Тобто алкоголь дозволили продавати на годину довше, адже раніше заборона діяла на період із 21:00 до 12:00.

Нагадаємо, що раніше у Вінницькій області ввели обмеження на продаж алкоголю. З 27 вересня купити його можна буде лише з 6:00 до 22:00.

Нагадаємо, з липня 2022 року в Донецькій області діє повна заборона на продаж алкоголю - не тільки для військових, але і для населення.При цьому військовий стан в Україні знову продовжили в середині серпня, мінімум до 15 листопада.

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