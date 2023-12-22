Во Львове сменили время продажи алкоголя

Власти Львова увеличили время продажи алкоголя любой крепости. Теперь приобрести напитки можно будет с 12:00 до 22:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение городского головы Львова Андрея Садового.

В распоряжении указано, что во Львовский горсовет в конце ноября 2023 года обратилась Европейская бизнес-ассоциация и ряд крупных торговых сетей. Они просили создать условия для предупреждения правонарушений во время военного положения и для обеспечения стабильного ведения бизнеса.

За распоряжение городского головы с 22 декабря 2023 и до завершения действия военного положения на территории Львовской ОТГ запрещена продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в магазинах, супермаркетах и ресторанах в период с 22:00 до 12:00.

То есть алкоголь разрешили продавать на час дольше, ведь раньше запрет действовал на период с 21:00 до 12:00.

Напомним, ранее в Винницкой области ввели ограничения на продажу алкоголя. С 27 сентября купить его можно будет только с 6:00 до 22:00.

Напомним, с июля 2022 года в Донецкой области действует полный запрет на продажу алкоголя – не только для военных, но и для населения. При этом военное положение в Украине снова продлили в середине августа, минимум до 15 ноября .

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