У Львові затримали організатора роботи "пунктів обміну" валют, які працюють у Бердянську

"Підозрюваний перебуваючи на підконтрольній Україні території, організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ господарської діяльності щодо обміну валют", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у змові з незаконною окупаційною владою у травні 2022 року він зареєстрував декілька "суб’єктів підприємницької діяльності". Також він отримав відповідні "ліцензії" та організував роботу "пунктів обміну" валют.

"Перебуваючи на підконтрольній Україні території, підозрюваний керував їх діяльністю, надавав вказівки співучасникам, отримував прибуток, організовував передачу грошових коштів незаконним органам влади за сприяння у здійсненні такої діяльності", - додали у прокуратурі.

Чоловік виводив гроші на підконтрольну Україні територію. Його затримали у місті Львові та повідомили про підозру у колабораційній діяльності.