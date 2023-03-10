Во Львове задержан организатор работы "пунктов обмена" валют, работающих в Бердянске

"Подозреваемый, находясь на подконтрольной Украине территории, организовал ведение на территории временного оккупированного г. Бердянск хозяйственной деятельности по обмену валют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сговоре с незаконными оккупационными властями в мае 2022 года он зарегистрировал несколько "субъектов предпринимательской деятельности". Также он получил соответствующие "лицензии" и организовал "работу пунктов" обмена валют.

"Находясь на подконтрольной Украине территории, подозреваемый руководил их деятельностью, предоставлял указания соучастникам, получал прибыль, организовывал передачу денежных средств незаконным органам власти за содействие в осуществлении такой деятельности", - добавили в прокуратуре.

Муж выводил деньги на подконтрольную Украине территорию. Его задержали во Львове и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.