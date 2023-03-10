RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове задержан организатор работы "пунктов обмена" валют, работающих в Бердянске

Фото: Во Львове задержан коллаборант, организовавший работу "пунктов обмена" валют в Бердянске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Львова дистанционно организовал работу "пунктов обмена" валют в оккупированном Бердянске (Запорожская область). Правоохранители обнаружили и задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Подозреваемый, находясь на подконтрольной Украине территории, организовал ведение на территории временного оккупированного г. Бердянск хозяйственной деятельности по обмену валют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сговоре с незаконными оккупационными властями в мае 2022 года он зарегистрировал несколько "субъектов предпринимательской деятельности". Также он получил соответствующие "лицензии" и организовал "работу пунктов" обмена валют.

"Находясь на подконтрольной Украине территории, подозреваемый руководил их деятельностью, предоставлял указания соучастникам, получал прибыль, организовывал передачу денежных средств незаконным органам власти за содействие в осуществлении такой деятельности", - добавили в прокуратуре.

Муж выводил деньги на подконтрольную Украине территорию. Его задержали во Львове и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что правоохранители объявили подозрения новым руководителям министерств террористической организации "ДНР" и "ЛНР". Они "передали" врагу агропредприятия и больницы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛьвовБердянскЗапорожская областьВойна в Украине