Во Львове задержан организатор работы "пунктов обмена" валют, работающих в Бердянске

Житель Львова дистанционно организовал работу "пунктов обмена" валют в оккупированном Бердянске (Запорожская область). Правоохранители обнаружили и задержали его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"Подозреваемый, находясь на подконтрольной Украине территории, организовал ведение на территории временного оккупированного г. Бердянск хозяйственной деятельности по обмену валют", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сговоре с незаконными оккупационными властями в мае 2022 года он зарегистрировал несколько "субъектов предпринимательской деятельности". Также он получил соответствующие "лицензии" и организовал "работу пунктов" обмена валют.
"Находясь на подконтрольной Украине территории, подозреваемый руководил их деятельностью, предоставлял указания соучастникам, получал прибыль, организовывал передачу денежных средств незаконным органам власти за содействие в осуществлении такой деятельности", - добавили в прокуратуре.
Муж выводил деньги на подконтрольную Украине территорию. Его задержали во Львове и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Напомним, что правоохранители объявили подозрения новым руководителям министерств террористической организации "ДНР" и "ЛНР". Они "передали" врагу агропредприятия и больницы Донецкой и Луганской областей.
Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.
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