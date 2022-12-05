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У Львові затримали лікаря, яка вимагала хабар у військового

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Львів, Понеділок 05 грудня 2022 11:02
У Львові затримали лікаря, яка вимагала хабар у військового Ілюстративне фото: у Львові затримали лікаря, яка вимагала хабар у військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лікар-психіатр вимагала хабар у військовослужбовця за отримання виписного епікризу. Її затримали та помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За даними слідства, жінка вимагала та отримала від військового ЗСУ 200 доларів за видачу йому виписного епікризу (висновку лікаря про перебіг хвороби), оскільки останній проходив лікування у вказаному закладі.

Під час проведення обшуку у службовому кабінеті лікаря правоохоронці виявили та вилучили документи, гроші та інші речові докази, що вказують на її причетність до вчинення злочину.

Лікарю повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав їй запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, правоохоронці затримали на хабарі високопосадовця однієї з обласних прокуратур, який обіцяв допомогти в оформленні групи інвалідності.

Окрім того, митника судитимуть за вимагання хабарів з експортерів зернових культур під час блокади українських портів.

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