Обіцяв групу інвалідності. На хабарі затримано чиновника однієї з обласних прокуратур

Служба безпеки спільно з ГБР затримала на хабарі високопосадовця однієї з обласних прокуратур. За гроші він "гарантував" оформлення групи інвалідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Під час війни чиновник обіцяв місцевому жителю своє сприяння у "прискореній" процедурі оформлення II групи інвалідності його батькові для ухилення останнього від мобілізації. Свою "послугу" прокурор оцінив у 7,5 тисячі доларів", - розповіли у відомстві.

Як встановило слідство, отримані гроші він нібито мав передати голові комісії медико-соціальної експертизи для вирішення питання із "позачерговою" видачею відповідних документів.

Правоохоронці затримали фігуранта після передачі усієї суми грошей.

Прокуратура відкрила провадження за двома статтями: ч. 2 ст. 190 (шахрайство); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.