Во Львове задержали двух человек, которые поджигали авто военных за деньги

Во Львове сотрудники полиции задержали двух человек, которые за "быстрые" и "легкие" деньги поджигали авто военнослужащих.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Совместно с ГУНП во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных по заказу", - говорится в сообщении.

Сейчас у СБУ достаточно доказательств их действий. В ходе обысков у задержанных следователи обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, а также разжигающие смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений.

Им двоим уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 114-1 (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины

"Продолжаем выявлять и задерживать приспешников врага. Все будут отвечать", - добавил Белошицкий.