У Львові затримали агента Кремля, який хотів підпалити оборонний завод

Зловмисник готував підпал, який мав виглядати як звичайне коротке замикання виробничого обладнання під час робочого процесу.

За задумом фігуранта, подальше займання мало спричинити вибухи - їх планували видати за технічну аварію на виробництві.

Кіберфахівці СБУ виявили підготовку та затримали агента одразу після спроби підпалити один із цехів.

Завдання ворога виконував завербований місцевий житель. Куратор з РФ контролював його не напряму, а через брата, який перебуває за кордоном і співпрацює з країною-агресором.

Фото: підозрюваний готує диверсію (https://t.me/SBUkr/18005)

За вказівкою куратора агент влаштувався на підприємство ОПК різноробочим.

Далі через брата він отримав від представника російських спецслужб покрокову інструкцію - як організувати підпал і знищити секції з виробничими потужностями.

Що знайшли під час обшуку

Під час обшуків на місці події виявили докази підготовки диверсії, а також особисті речі затриманого.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України - диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Агент перебуває під вартою, матеріали справи вже направили до суду. Його брату, який переховується за кордоном, оголосили підозру заочно.

Обом чоловікам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Спроби диверсій РФ в Україні

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донеччині контррозвідка СБУ затримала ще одного агента РФ - чоловік наводив важкі авіабомби ФАБ-500 і ФАБ-1500 на позиції захисників Краматорська та Дружківки.

До вербування він потрапив, шукаючи "легкі заробітки" у тематичних телеграм-каналах, а зібрані координати передавав кураторам з Росії через месенджер.