У Львові запровадили карантин через сказ у кота: що потрібно знати мешканцям

У Львові через підтверджений випадок сказу у кота з 7 серпня запровадили карантинні обмеження. Вони діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо перехрестя вулиць Володимира Великого та Кріля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

Які обмеження запровадили

Обмежувальні заходи визначили під час засідання міської протиепізоотичної комісії.

Зокрема, ветеринарним клінікам заборонили приймати тварин без чинного щеплення від сказу - за винятком випадків, коли потрібна термінова допомога або вакцинація саме від сказу.

У місті наголошують, що в ЛКП "Лев" можна безкоштовно вакцинувати від сказу як безпритульних, так і домашніх тварин.

Що робити власникам тварин

Мешканців просять перевірити, чи мають їхні улюбленці актуальне щеплення від сказу. Якщо термін вакцинації минув, тварину варто якнайшвидше ревакцинувати.

Ті тварини, які вже були щеплені, але могли контактувати з хворим котом, теж мають пройти повторну вакцинацію.

Фото: Сірий кіт лежить в переносці зеленого кольору (city-adm.lviv.ua)

"На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей", - зазначили в ЛКП "Лев".

Що робити, якщо ви контактували з хворим котом

Медики наголошують: якщо людина контактувала з твариною - особливо якщо був укус, подряпина чи потрапляння слини - потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.

Не варто чекати появи симптомів, адже своєчасне антирабічне лікування запобігає розвитку сказу.

Безкоштовну антирабічну вакцинацію в комунальних закладах міста можна отримати дорослим - у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки, а дітям - у лікарні святого Миколая.

Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою чи підозрою на сказ, про це слід повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28.