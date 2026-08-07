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У Львові запровадили карантин через сказ у кота: що потрібно знати мешканцям

22:05 07.08.2026 Пт
2 хв
Обмеження діють у 5-кілометровій зоні навколо конкретного перехрестя
aimg Валерія Абабіна
У Львові запровадили карантин через сказ у кота: що потрібно знати мешканцям Фото ілюстративне: У Львові запровадили карантинні обмеження через сказ у кота (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Львові через підтверджений випадок сказу у кота з 7 серпня запровадили карантинні обмеження. Вони діятимуть у 5-кілометровій зоні навколо перехрестя вулиць Володимира Великого та Кріля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

Які обмеження запровадили

Обмежувальні заходи визначили під час засідання міської протиепізоотичної комісії.

Зокрема, ветеринарним клінікам заборонили приймати тварин без чинного щеплення від сказу - за винятком випадків, коли потрібна термінова допомога або вакцинація саме від сказу.

У місті наголошують, що в ЛКП "Лев" можна безкоштовно вакцинувати від сказу як безпритульних, так і домашніх тварин.

Що робити власникам тварин

Мешканців просять перевірити, чи мають їхні улюбленці актуальне щеплення від сказу. Якщо термін вакцинації минув, тварину варто якнайшвидше ревакцинувати.

Ті тварини, які вже були щеплені, але могли контактувати з хворим котом, теж мають пройти повторну вакцинацію.

У Львові запровадили карантин через сказ у кота: що потрібно знати мешканцям

Фото: Сірий кіт лежить в переносці зеленого кольору (city-adm.lviv.ua)

"На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей", - зазначили в ЛКП "Лев".

Що робити, якщо ви контактували з хворим котом

Медики наголошують: якщо людина контактувала з твариною - особливо якщо був укус, подряпина чи потрапляння слини - потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря.

Не варто чекати появи симптомів, адже своєчасне антирабічне лікування запобігає розвитку сказу.

Безкоштовну антирабічну вакцинацію в комунальних закладах міста можна отримати дорослим - у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки, а дітям - у лікарні святого Миколая.

Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою чи підозрою на сказ, про це слід повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28.

Нагадаємо, через війну в Україні зросли ризики поширення сказу - через брак планової вакцинації тварин, збільшення кількості безпритульних котів і собак та міграцію диких звірів із небезпечних зон.

Сказ є смертельним захворюванням, і без своєчасного лікування він майже завжди завершується летально.

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