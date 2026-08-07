Во Львове ввели карантин из-за бешенства кота: что нужно знать жителям

Во Львове из-за подтвержденного случая бешенства у кота с 7 августа ввели карантинные ограничения. Они будут действовать в 5-километровой зоне вокруг перекрестка улиц Владимира Великого и Криля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Какие ограничения ввели

Ограничительные меры определили на заседании городской противоэпизоотической комиссии.

В частности, ветеринарным клиникам запретили принимать животных без прививки от бешенства - за исключением случаев, когда требуется срочная помощь или вакцинация именно от бешенства.

В городе отмечают, что в ЛКП "Лев" можно бесплатно вакцинировать от бешенства как бездомных, так и домашних животных.

Что делать владельцам животных

Жителей просят проверить, имеют ли их любимцы актуальную прививку от бешенства. Если срок вакцинации истек, животное следует как можно быстрее ревакцинировать.

Животные, которые уже были привиты, но могли контактировать с больным котом, тоже должны пройти повторную вакцинацию.

Фото: Серый кот лежит в переноске зеленого цвета (city-adm.lviv.ua)

"На прогулках советуем держать собак на поводке, а котиков пока не выпускать самих дворов. Это простые шаги, которые помогут защитить и животных, и людей", - отметили в ЛКП "Лев".

Что делать, если вы контактировали с больным котом

Медики отмечают: если человек контактировал с животным - особенно если был укус, царапина или попадание слюны - нужно как можно скорее обратиться к врачу.

Не стоит ждать появления симптомов, ведь своевременное антирабическое лечение предотвращает развитие бешенства.

Бесплатную антирабическую вакцинацию в коммунальных заведениях города можно получить взрослым – в больницах святого Пантелеймона и святого Луки, а детям – в больнице святого Николая.

Если вы увидели животное с нетипичным поведением или подозрением на бешенство, об этом следует уведомить Госпродпотребслужбу по круглосуточной горячей линии 050 230 04 28.