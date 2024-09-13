У Львові вводять нові правила паркування: що зміниться із 1 жовтня

12 вересня депутати Львівської міськради затвердили нове положення про паркування у Львівській громаді. З 1 жовтня місто впровадить поділ на паркувальні сектори та запровадить нові абонементи. Військові та родини загиблих військових отримають 50% знижку на придбання абонементів.

Львів поділять на зони

Львівська громада буде поділена на шість зон паркування.

Абонемент дозволятиме паркуватися на всіх парковках у межах сектора. Наразі пільгове паркування доступне лише для мешканців будинків, розташованих поруч із парковкою.

Мешканці першої зони паркування зможуть користуватися абонементами як у першій, так і в другій зоні. Жителі другої та третьої зон матимуть абонементи для своїх секторів. Крім того, буде доступний абонемент для всіх жителів, зареєстрованих у Львівській громаді, який забезпечить дешевше паркування.

Ціни на паркування з 1 жовтня за зонами:

1 зона – до 52 грн/год

2 зона – до 36 грн/год

3 зона – до 28 грн/год

4 зона – до 20 грн/год

5 зона – до 52 грн/год

6 зона – до 20 грн/год

Вартість пільгових абонементів залежить від зони :

1 зона – не більше, ніж 24% мінімальної зарплати (1920 грн)

2 зона – не більше, ніж 20% мінімальної зарплати (1600 грн)

3 зона – не більше, ніж 16% мінімальної зарплати (1280 грн)

4 зона – не більше, ніж 12% мінімальної зарплати (960 грн)

Абонементи на паркування у Львові

Мешканці зможуть придбати абонементи на 3, 6 чи 12 місяців, із можливістю знижки для певних категорій населення:

а 3 місяці – вартість не більше, ніж 20% мінімальної зарплати (1600 грн)

на 6 місяців – вартість не більше, ніж 35% мінімальної зарплати (2800 грн)

на 12 місяців – вартість не більше, ніж 65% мінімальної зарплати (5200 грн)

Також передбачено облаштування паркомісць для людей з інвалідністю та електромобілів, а режим роботи майданчиків варіюватиметься залежно від зони.

У вихідні, святкові дні, а також з 20:00 до 8:00 у робочі дні з мешканців, які мають право на пільгове паркування, оплата не буде стягуватися.

Як Львів поділили на сектори

Зона 1: Сектор 1: центральна частина міста, обмежена просп. Свободи, пл. Князя Ярослава Осмомисла, вул. С. Гавришкевича, вул. Підвальною, вул. Валовою, пл. А.Міцкевича.

Зона 2: територія від меж 1-ї зони паркування та обмежена вул. І.Франка, вул. Пекарською, вул. Академіка В. Філатова, вул. В. Короленка, вул. М. Лисенка, вул. Гуцульською, вул. М. Кривоноса, вул. Замковою, вул. Ужгородською, пл. Старий Ринок, вул. Сянською, вул. Лазневою, вул. Князя Мстислава Удатного, просп. В. Чорновола, вул. Медовою, вул. П. Куліша, вул. Д. Данилишина, вул. Городоцькою, вул. Б. Лепкого, вул. Університетською, вул. Ю. Словацького, вул. М. Коперника (музей “Русалка Дністрова“), вул. В. Стефаника, вул. Каліча Гора, вул. Л. Глібова, вул. М. Драгоманова, вул. М. Грушевського, вул. І. Франка.

Сектор 2-1: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вулицями: Б. Хмельницького (непарна сторона), пл. С. Осмомисла, Торговою (включно), Городоцькою (парна сторона).

Сектор 2-2: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вулицями: Б. Хмельницького (парна сторона), вул. Кривоноса (включно).

Сектор 2-3: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вул. Винниченка (парна сторона), вул. Підвальною, вул. Кривоноса (не включаючи її).

Сектор 2-4: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вул. Винниченка (непарна сторона), вул. Коперника (не включаючи її).

Сектор 2-5: територія, обмежена межами 2-ї зони паркування та вул. Коперника (включючно), вул. Городоцькою (непарна сторона).

Зона 3: територія від меж 2-ї зони паркування та обмежена вул. Студентською, вул. І. Мечникова, вул. Круп’ярською, вул. Стрілецькою, вул. Ніжинською, вул. Академіка І. Крип’якевича, вул. Харківською, вул. О. Довбуша, вул. Опришківською, вул. Б. Хмельницького, вул. Л. Долинського, пл. 700-річчя Львова, вул. Під Дубом, вул. В. Єрошенка, вул. Клепарівською, вул. Я. Пстрака, вул. Ярослава Мудрого, вул. Городоцькою, вул. А. Горської, пл. Липневою, вул. Героїв УПА, вул. С. Бандери, вул. Русових, вул. Київською, вул. І. Котляревського, вул. І. Богуна, вул. Академіка А. Сахарова, вул. Д. Вітовського, вул. Болгарською, вул. Зарицьких, вул. І. Франка, вул. І. Свєнціцького, вул. Кубанською, вул. Водогінною, вул. Студентською.

Сектор 3-1: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Клепарівською (включаючи її), вул. Б. Хмельницького (включаючи її).

Сектор 3-2: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Б. Хмельницького (не включаючиїї ) до вул. Опришківської, вул. Замковою (включаючи її).

Сектор 3-3: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Замковою (не включаючи), вул. Личаківською (непарна сторона).

Сектор 3-4: територія обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Личаківською (парна сторона), вул. Зеленою (непарна сторона).

Сектор 3-5: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Зеленою (парна сторона), вул. І. Франка (непарна сторона).

Сектор 3-6: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. І. Франка (парна сторона), вул. Коперника (не включаючи її).

Сектор 3-7: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Коперника (не включаючи), С. Бандери (не включаючи), вул. Професорською, вул. Устияновича, площею Святого Юра (включно), вул. Озаркевича (не включаючи її), вул. Городоцькою (не включаючи її).

Сектор 3-8: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Коперника (включно), С. Бандери (включно), вул. Професорською (не включаючи її), вул. Устияновича (не включаючи її), площею Святого Юра (не включаючи її), вул. Митрополита Андрея (не включаючи її)

Сектор 3-9: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Митрополита Андрея (включно), площею Святого Юра (не включаючи її), вул. Озаркевича (включно).

Сектор 3-10: територія, обмежена межами 3-ї зони паркування та вул. Городоцькою (включно), вул. Т. Шевченка, вул. Клепарівською (не включаючи її).

Зона 4: територія від меж 3-ї зони паркування до меж міста Львова.

Зона 5 (функціональна): територія Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького, Головного залізничного вокзалу (пл. Двірцева), підземні та надземні багатоповерхові паркінги.

Зона 6 ("Паркуйся і їдь"): територія майбутнього перехоплюючого паркінгу на вул. Стрийській (навпроти ТЦ “Кінг Крос Леополіс“).