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Чи можуть покарати водія, який залишив свою машину "вростати" в землю під будинком

Понеділок 02 вересня 2024 19:15
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Чи можуть покарати водія, який залишив свою машину "вростати" в землю під будинком Паркомісць під багатоквартирними будинками часто не вистачає (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова
Експерт: Євген Буліменко

В Україні трапляються випадки, коли власники машин так надовго залишають їх на парковці під багатоквартирними будинками, що ті починають буквально "вростати" в землю. При цьому дехто із сусідів може на це скаржитись, адже місць для автівок всіх мешканців практично завжди не вистачає.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, чи має право людина надовго залишати свою машину на парковці біля багатоквартирного будинку, в якому мешкає, а також за яких випадків її можуть покарати.

Як надовго можна залишати під будинком припарковану машину

За словами експерта, чинним законодавством України не обмежено час, впродовж якого власник транспортного засобу має право лишати його біля будинку, в якому проживає.

"Так само законодавство не встановлює особливих умов паркування автомобілів для мешканців житлового будинку та для гостей", - уточнив Буліменко.

Де саме стоянка машин заборонена

Адвокат пояснив, що, згідно з Правилами дорожнього руху (ПДР), в Україні є окремо визначені локації, де стоянка транспортних засобів забороняється:

  • у місцях, де заборонена зупинка
  • на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками)
  • на тротуарах (за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м)
  • ближче 50 м від залізничних переїздів
  • поза населеними пунктами - в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху
  • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших ТЗ або створить перешкоду для руху пішоходів
  • ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів (місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства)
  • на газонах

"Крім того, припаркований транспортний засіб не повинен створювати незручностей власникам інших транспортних засобів, мешканцям та гостям житлового будинку, а також пішоходам", - підсумував юрист.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що припарковані машини українців можуть дозволити безкарно переміщати - кому та за яких обставин.

Читайте також, як можуть оштрафувати водіїв за зупинку чи паркування на місцях для електротранспорту.

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