У Львові встановлять головну ялинку: як вона виглядатиме та коли засвітять

Раніше РБК-Україна розповідало, що київська влада погодила встановлення головної ялинки на Софійській площі. Традиційно святкове дерево мають засвітити у День святого Миколая, 6 грудня. Цьогоріч ялинка буде білою з блакитними гірляндами, що символізують нове життя та чисте небо над країною. Її висота становитиме до 15 метрів. На святковій локації планують облаштувати фотозони з сердечками, які можна буде отримати за донат на підтримку ЗСУ. Для цього будуть розміщені спеціальні QR-коди.

Також ми писали, що в Україні розпочали встановлення головних новорічних ялинок до Різдва та Нового року. Проте низка регіонів вирішила утриматися від масових святкувань та святкового оформлення. Серед них – Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Вінниця та Житомир.

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