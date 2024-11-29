Во Львове установят главную елку: как она будет выглядеть и когда зажгут

Торжественно засветят центральную елку во Львов 5 декабря в 18:00. Событие будут сопровождать муниципальный хор "Гомон" и общая коляда.

Площадь перед Оперным театром украсит новогодняя елка высотой 16 метров, которую подарит городу семья Ярослава и Анны Подворных из села Бирки. Этой елке около 20 лет. Когда-то ее маленький сломанный саженец случайно нашла Анна, и благодаря заботе мужа и внука деревце выросло в настоящую красавицу. Теперь, когда елка уже не помещается во двор, семья решила передать ее Львову.

Как украсят елку

В горсовете рассказывают, что в этом году для декора используют старую иллюминацию, приобретенную в 2018 году. Верхушку украсит противотанковый "еж", созданный в 2022 году, как символ стойкости и несокрушимости. В то же время городской бюджет на установку елки тратить не будут.