У Львові вирує негода: вітер валить дерева, зриває дахи та зупиняє транспорт (фото)

За словами мера, дерева впали на вулицях Коперника та Єфремова. Біля парку Франка дерево впало на тролейбус, а біля церкви Святого Юра - пошкодило контактну мережу.

Фото: наслідки сильного буревію у Львові (t.me/andriysadovyi)

Фото: наслідки сильного буревію у Львові (t.me/andriysadovyi)

Також обриви контактної мережі зафіксували на вулиці Соломії Крушельницької, на кільці Чорновола - Липинського, на перехресті Степана Бандери - Коперника та біля зупинки "Соборна" на вулиці Івана Франка.

На вулиці Липинського тимчасово відключили напругу, а на перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

Крім того, сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

Фото: наслідки сильного буревію у Львові (t.me/andriysadovyi)

Через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №1, 2, 3, 4, 8 та 9. У міськраді зазначили, що рух відновлять після того, як комунальні служби приберуть повалені дерева та відремонтують контактну мережу.

Садовий закликав жителів бути максимально обережними, не ховатися під деревами, не наближатися до обірваних дротів і пошкоджених конструкцій.

Наразі всі міські служби працюють над ліквідацією наслідків буревію.