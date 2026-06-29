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Во Львове бушует непогода: ветер валит деревья, срывает крыши и останавливает транспорт (фото)

17:13 29.06.2026 Пн
2 мин
Непогода не утихает. Что уже известно о ее последствиях во Львове?
aimg Мария Науменко
Фото: сильный ветер и ливень во время непогоды (Getty Images)

Ураган уже нарушил работу общественного транспорта и повредил городскую инфраструктуру. Спасатели и коммунальщики работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Львова Андрея Садового.

По словам мэра, деревья упали на улицах Коперника и Ефремова. У парка Франко дерево упало на троллейбус, а возле церкви Святого Юра повредило контактную сеть.

Фото: последствия сильного урагана во Львове (t.me/andriysadovyi)

Фото: последствия сильного урагана во Львове (t.me/andriysadovyi)

Также обрывы контактной сети зафиксировали на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Чорновила – Липинского, на перекрестке Степана Бандеры – Коперника и у остановки "Соборна" на улице Ивана Франко.

На улице Липинского временно отключили напряжение, а на перекрестке Варшавская - Туннельная упал светофор.

Кроме того, сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.

Фото: последствия сильного урагана во Львове (t.me/andriysadovyi)

Из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №1, 2, 3, 4, 8 и 9. В горсовете отметили, что движение возобновят после того, как коммунальные службы уберут свергнутые деревья и отремонтируют контактную сеть.

Садовый призвал жителей быть максимально осторожными, не прятаться под деревьями, не приближаться к оборванным проводам и поврежденным конструкциям.

В настоящее время все городские службы работают над ликвидацией последствий урагана.

Синоптики предупреждают, что 29-30 июня ряд регионов Украины накроет непогода. В западных, северных и центральных областей, а также в Киеве ожидаются грозы, сильные ливни, местами град и шквалистый ветер.

В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности (желтый) и предупредили, что непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также движение транспорта.

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