UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові відновили подачу світла, води та тепла

Фото: у Львові оперативно відновили електропостачання (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

На вечір 23 листопада у Львові відновили подачу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Андрія Садового.

"Львів уже зі світлом. Але у місті є планові відключення, тому деякі будинки можуть бути без електрики. Також відновили подачу води та тепла", - зазначив він.

За його словами, працюють усі міські служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві проблеми зі світлом усунуть після стабілізації енергосистеми, згідно з оптимістичними прогнозами, у найближчі кілька годин. На цей період у знеструмлених районах сигнали повітряної тривоги подаватимуться через гучномовці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львіввідключеня світлаВійна Росії проти України