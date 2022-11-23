Во Львове возобновили подачу света, воды и тепла

По состоянию на вечер 23 ноября во Львове возобновили подачу электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Андрея Садового.
"Львов уже со светом. Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также возобновили подачу воды и тепла", - отметил он.
По его словам, работают все городские службы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проблемы со светом устранят после стабилизации энергосистемы, согласно оптимистичным прогнозам, в ближайшие несколько часов. На этот период в обесточенных районах сигналы воздушной тревоги будут подаваться через громкоговорители.
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