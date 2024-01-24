У Львові відновили подачу гарячої води майже до всіх будинків після хакерської атаки
У Львові у житловому масиві Сихів після хакерської атаки повністю відновили подачу опалення до всіх будинків, а гарячої води на 98%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Львівської міської ради.
"Станом сьогодні на ранок, вдалося відновити подачу опалення до всіх будинків на Сихові, а гарячу воду - до 98%", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що гарячу воду у цих будинках подадуть до кінця дня.
Хакерська атака на "Львівтеплоенерго"
Нагадаємо, вчора, 23 січня, житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".
Пізніше на Сихові відновили подачу тепла, а гарячої води - на 30%
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