Во Львове возобновили подачу горячей воды почти во все дома после хакерской атаки
Фото: во Львове возобновили подачу горячей воды почти во все дома (Getty Images)
Во Львове в жилом массиве Сихов после хакерской атаки полностью восстановили подачу отопления во все дома, а горячую воду на 98%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовского городского совета.
"По состоянию сегодня на утро удалось возобновить подачу отопления во все дома на Сыхове, а горячую воду - до 98%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горячую воду в этих домах подадут до конца дня.
Хакерская атака на "Львовтеплоэнерго"
Напомним, вчера, 23 января, жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".
Позже на Сыхове возобновили подачу тепла, а горячей воды - на 30%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.