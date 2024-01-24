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Во Львове возобновили подачу горячей воды почти во все дома после хакерской атаки

Львов, Среда 24 января 2024 10:50
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Во Львове возобновили подачу горячей воды почти во все дома после хакерской атаки Фото: во Львове возобновили подачу горячей воды почти во все дома (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львове в жилом массиве Сихов после хакерской атаки полностью восстановили подачу отопления во все дома, а горячую воду на 98%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Львовского городского совета.

"По состоянию сегодня на утро удалось возобновить подачу отопления во все дома на Сыхове, а горячую воду - до 98%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горячую воду в этих домах подадут до конца дня.

Хакерская атака на "Львовтеплоэнерго"

Напомним, вчера, 23 января, жилой массив Сихов во Львове остался без горячей воды и отопления в результате хакерской атаки на коммунальное предприятие "Львовтеплоэнерго".

Позже на Сыхове возобновили подачу тепла, а горячей воды - на 30%.

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