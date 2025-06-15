У Львові вибухнув електрокабель: частина міста залишилась без світла

У Львові на вулиці Суботівській стався вибух електричного кабелю. Через аварію частина міста залишилась без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівську міську раду .

Однак у "Львівобленерго" вже запевнили, що бригади вже працюють на місці, а електропостачання планують відновити найближчим часом.

Через аварію частина Левандівки тимчасово залишилась без світла.

В Залізничній райадміністрації Львова розповіли, що на вул. Суботівській сьогодні, 15 червня, вибухнув електричний кабель. Ніхто з мешканців не постраждав

Новини Львівської області

Наприкінці травня у Львівській області жорстоко побили добровольця та ветерана війни. Як повідомлялось, раніше за станом здоров'я чоловік був переведений на службу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

В ніч на 6 червня війська Російської Федерації вночі вдарили по Львівській області за допомогою дронів-камікадзе та крилатих ракет.

В результаті було пошкоджено промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі та виникли проблеми зі світлом.

Того ж дня Служба безпеки України розповіла, що російські спецслужби хотіли організувати серію вибухів у Львівській області.

Зокрема, мова йшла про підрив працівників ТЦК, але причетних до цього було затримано.

За кілька днів після цього на Львівщині прикордонники втретє затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Для останньої спроби чоловік самостійно проклав маршрут через онлайн-карти, однак знову не зміг пройти непоміченим.

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